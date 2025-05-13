Гормональный баланс без лекарств: 7 продуктов, которые должен есть каждый
Гормональный баланс - ключ к хорошему самочувствию, стабильному настроению и здоровому метаболизму. Однако стресс, плохое питание и другие факторы часто нарушают эту систему. Восстановить гармонию в организме можно не только медикаментами, но и продуктами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Людмилы Паламарчук.
К чему приводит дисбаланс гормонов
По словам эксперта, ухудшение настроения, постоянная усталость, "нестабильный" цикл или проблемы с кожей - все это может быть сигналом от эндокринной системы.
Часто гормоны кажутся чем-то сложным и невидимым, но на самом деле они очень чутко реагируют на стиль жизни, в частности - на питание.
Дисбаланс кортизола, эстрогена, серотонина или тиреоидных гормонов часто связан с депрессивными состояниями, перепадами настроения и психоэмоциональной нестабильностью.
К тому же акне, сухость кожи, выпадение волос, чрезмерный рост волос (особенно у женщин) могут быть признаками гормональных нарушений.
Какие продукты влияют на гормоны
Определенные продукты помогают уменьшить воспаление, поддерживают функцию щитовидной железы, печени, надпочечников, кишечника - то есть всех систем, вовлеченных в выработку гормонов.
Жирная рыба
Сюда относится лосось, скумбрия, сардины и сельдь.
Эти продукты являются настоящим источником омега-3 жирных кислот, который снижает воспаление, поддерживает щитовидную железу и надпочечники, косвенно влияет на уровень кортизола.
Жирные виды рыбы лучше сочетать с:
- листовой зеленью или овощами с витамином С (брокколи, болгарский перец), которое улучшает усвоение железа
- цельнозерновыми крупами - стабилизирует инсулин путем баланса жиров и сложных углеводов
Категорически следует избегать жарки на высокой температуре, ведь тогда разрушается омега-3.
Яйца
Они богаты белком, холином, витамином D и полезными жирами. Яйца поддерживают синтез половых гормонов и улучшают чувствительность к инсулину.
Лучше всего сочетать:
- с авокадо или оливковым маслом - улучшает усвоение жирорастворимых витаминов
- зелеными овощами - источник фолатов и клетчатки
Эксперт советует избегать избытка белого хлеба или бекона - резкая нагрузка на инсулин и печень.
Брокколи и другие крестоцветные
Речь идет о цветной и брюссельской капусте. Продукты содержат индол-3-карбинол, который поддерживает метаболизм эстрогена.
К тому же такие продукты способствуют профилактике гормонозависимых состояний.
Полезнее всего сочетать с:
- маслом (льняное, оливковое) - для усвоения жирорастворимых антиоксидантов
- куркумой или имбирем - активизируют детоксикацию в печени
Избегать стоит сырой капусты в больших количествах при гипофункции щитовидной железы, ведь это может нарушить йодный обмен.
Авокадо
Это источник мононенасыщенных жиров, магния и калия. Авокадо прекрасно поддерживает баланс половых гормонов и снижает реакцию на стресс
Полезно сочетать с такими продуктами:
- яйцами, лососем или нутом - полноценный баланс белка, жиров и клетчатки
- помидорами - жир улучшает усвоение ликопина
Не сочетайте авокадо с жирным мясом или жареными блюдами, ведь это чрезмерная нагрузка на желчеотделение.
Льняное семя
Полезны именно свежемолотые, ведь они содержат лиганы (фитоэстрогены), которые способствуют балансу эстрогена.
Такие семена улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают здоровье кишечника.
Лучше сочетать с ними:
- йогуртом, смузи или кашей - способствует мягкому выведению эстрогена
- водой - семена должны набухать для действия клетчатки
Употребление в цельном виде не способствует усвоению полезных веществ.
Куркума
Активное вещество - куркумин, который оказывает мощное противовоспалительное действие и поддерживает функции печени.
Полезно сочетать с:
- черным перцем (пиперин) - повышает биодоступность в 20 раз
- жиром (масло, кокосовое молоко) - улучшает всасывание
Темно-зеленые листовые овощи
Это отличный источник фолатов, магния и антиоксидантов. Они способствуют регуляции инсулина и кортизола, поддерживают работу надпочечников.
Сочетайте с такими продуктами:
- цитрусовые или ягоды - витамин С улучшает усвоение железа
- семена тыквы или кунжута - дополнительный источник цинка и магния
Важно понимать, что эти продукты не являются лекарством сами по себе. Их роль - поддержка гормонального фона через обеспечение организма питательными веществами для выработки гормонов и уменьшения воспаления.
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