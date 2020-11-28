У Горлівці прогриміли потужні вибухи: загинуло багато російських військових

В окупованій Горлівці прогриміли потужні вибухи на заводі "Енергомаш", що стало причиною знищення зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ", а також призвело до загибелі 12 російських військовослужбовців.

Про це 28 листопада український журналіст і військовий експерт Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив із посиланням на власні джерела, що сума збитків від знищення ЗРК оцінюється в 80 мільйонів доларів.

Також Цаплієнко розповів, що серед загиблих кадрових російський військових був майор ЗС РФ.

"З Москви, для розслідування причини вибухів, до Горлівки виїхала спеціальна слідча група Генпрокуратури РФ", - написав журналіст.

Тепер контрольована Москвою Горлівка Донецької області залишилася без протиповітряної оборони, додав Цаплієнко.

Українська сторона перевіряє дану інформацію.

ЗРК "Оса-АКМ" (фото: t.me/Tsaplienko)

Раніше повідомлялося, що недавно у Горлівці в результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних.

Також ми писали про те, що бойовикам "ДНР" вкололи російську вакцину від COVID-19, і після цього більш ніж половина піддослідних захворіли.