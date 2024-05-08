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"Горело все внутри". Женщина приняла один препарат от боли и впала на 17 дней в кому

Женщина приняла ибупрофен и впала в кому (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Женщина страдала от боли во время менструации и приняла один препарат. По ее словам, дальше начался ужас.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Детали жуткой истории

31-летняя Жаклин из Бразилии рассказала, что кошмар начался с легкого зуда в глазу, развившегося через несколько дней после приема ибупрофена.

На следующий день ее состояние стало быстро ухудшаться, и она поехала в больницу. Кстати, по словам женщины, во рту у нее появились кровяные волдыри. Вскоре все ее лицо было покрыто ими, и она едва видела.

Следующее, что помнит Жаклин, - это пробуждение после 17-дневной искусственной комы - результата редкого состояния, вызванного реакцией организма на лекарства.

"У меня все горело внутри. Я не понимала, что со мной произошло. Я заметила, что все мое тело было забинтовано, зрение было полностью затуманено, и в горле была трубка, но я не чувствовала боли", - вспоминает больницу женщина.

Жаклин страдает аллергией от некоторых лекарств (Скриншот)

Чем болела женщина

Жаклин страдала синдромом Стивенса-Джонсона, невероятно редкого заболевания, вызванного чрезмерной реакцией организма на лекарства, в частности лекарства от эпилепсии, антибиотики и противовоспалительные обезболивающие.

По сути, тело атакует собственную кожу, вызывая болезненные волдыри и шелушение. Без лечения состояние может быть опасным для жизни. По словам Жаклин, после этого у нее остались рубцы и серьезно повредило глаза. Сейчас она проходи курс лечения и восстанавливается.

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