Горилла, лошадь или кенгуру: от какого животного смерть - самая болезненная? Симуляция без цензуры

Недавно в интернете появилось много дискуссий о битве 100 мужчин против 1 гориллы. К обсуждению присоединился даже Илон Маск, который предлагал принять участие в этой гипотетической драке.

Впоследствии появились вопросы, что может произойти в бою человека с другими видами животных. И для ответа на эти вопросы была создана целая цифровая симуляция.

Удар лошади: сломанные ребра и риск остановки сердца

Удар копытом лошади способен вызвать серьезные травмы - от разбитых ребер до внутреннего кровотечения, ведь сломанные кости могут повредить внутренние органы.

Если удар приходится в голову или лицо, возможны переломы челюсти и черепа. В некоторых случаях зафиксирована даже остановка сердца вследствие сверхмощного удара.

Кенгуру: мощность, которая рвет тело

Несмотря на распространенное представление о кенгуру как доброжелательных существ, эти животные имеют чрезвычайную силу - до 750 фунтов (около 340 кг). Они могут бить задними лапами, оснащенными острыми когтями, способными буквально распороть кожу.

Их укус также не уступает по силе укусу медведя гризли. Последствия - от царапин до переломов, внутренних кровотечений и летального исхода.

Горилла: удар, который не оставляет шансов

Для сравнения: среднестатистический человек бьет с силой около 150 фунтов, профессиональный боксер - до 750. В то же время сила удара гориллы достигает от 1300 до 2700 фунтов.

Один такой удар в туловище может вызвать мгновенное разрушение ребер, органов и смерть. Человеческий череп выдерживает до 550 фунтов, поэтому удар гориллы в голову - фактически приговор.

Вывод очевиден: не бросайте вызов природе, которую не можете одолеть.