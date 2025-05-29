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Горилла, лошадь или кенгуру: от какого животного смерть - самая болезненная? Симуляция без цензуры

Четверг 29 мая 2025 19:00
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Горилла, лошадь или кенгуру: от какого животного смерть - самая болезненная? Симуляция без цензуры Какое животное может причинить смерть человеку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Несмотря на абсурдность воображаемого боя между человеком и диким животным, пользователи соцсетей все чаще интересуются, чем могут закончиться такие "столкновения". И хотя это скорее гипотетические размышления, чем реальный поединок, рассмотрение последствий столкновения с диким животным - это еще одна возможность задуматься над собственной уязвимостью.

Какой вред может нанести человеку нападение лошади, кенгуру или гориллы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Zackdfilms в Instagram.

Недавно в интернете появилось много дискуссий о битве 100 мужчин против 1 гориллы. К обсуждению присоединился даже Илон Маск, который предлагал принять участие в этой гипотетической драке.

Впоследствии появились вопросы, что может произойти в бою человека с другими видами животных. И для ответа на эти вопросы была создана целая цифровая симуляция.

Удар лошади: сломанные ребра и риск остановки сердца

Удар копытом лошади способен вызвать серьезные травмы - от разбитых ребер до внутреннего кровотечения, ведь сломанные кости могут повредить внутренние органы.

Если удар приходится в голову или лицо, возможны переломы челюсти и черепа. В некоторых случаях зафиксирована даже остановка сердца вследствие сверхмощного удара.

Кенгуру: мощность, которая рвет тело

Несмотря на распространенное представление о кенгуру как доброжелательных существ, эти животные имеют чрезвычайную силу - до 750 фунтов (около 340 кг). Они могут бить задними лапами, оснащенными острыми когтями, способными буквально распороть кожу.

Их укус также не уступает по силе укусу медведя гризли. Последствия - от царапин до переломов, внутренних кровотечений и летального исхода.

Горилла: удар, который не оставляет шансов

Для сравнения: среднестатистический человек бьет с силой около 150 фунтов, профессиональный боксер - до 750. В то же время сила удара гориллы достигает от 1300 до 2700 фунтов.

Один такой удар в туловище может вызвать мгновенное разрушение ребер, органов и смерть. Человеческий череп выдерживает до 550 фунтов, поэтому удар гориллы в голову - фактически приговор.

Вывод очевиден: не бросайте вызов природе, которую не можете одолеть.

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