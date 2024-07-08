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Орехи или фрукты: тренер рассказал, что лучше выбрать для перекусов при похудении

Чем лучше перекусывать при похудении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Полезные перекусы стабилизируют уровень сахара в крови в течение дня. Если есть правильные продукты, можно избежать состояния крайнего голода и, как следствие, переедания. Следует знать, фрукты или орехи более полезны для перекусов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Что нужно знать о фруктах

По словам эксперта, нужно есть и фрукты, и орехи. Все потому, что эти два продукта очень полезны для организма.

Фрукты - это фруктоза, клетчатка, вода и витамины, которые необходимы организму. К тому же фрукты низкокалорийные.

Фрукты содержат достаточно много углеводов с хорошей дозой клетчатки. Вы можете сделать свой перекус более сбалансированным, наслаждаясь фруктами с творогом, йогуртом или мюслями и молоком.

Следующие фрукты имеют низкий гликемический индекс (5 или менее на порцию): вишня, грейпфрут, киви, апельсин, персики (свежие или консервированные в собственном сок), груши и клубники.

Сухофрукты могут дать вам чувство насыщения и калории. Добавьте к этому перекусу нежирные орехи. Однако, кунжутные палочки или сушеные банановые чипсы - это не натуральные сухофрукты, поэтому толку из них мало.

Полезно ли перекусывать орехами

Орехи также нужны, ведь в них есть полезные жиры, белок и клетчатка.

Орехи - идеальный быстрый перекус. 30 граммов большинства орехов составляет около 170 калорий, 7 граммов углеводов, 6 граммов белка и 15 граммов жира. Чем больше жиров в орехах, тем больше времени они будут перевариваться.

В частности, следует знать такое об орехах:

  • фундук и миндаль меньше других орехов содержат жир
  • орехи макадамия и фундук имеют наивысшее содержание мононенасыщенных жиров
  • фисташки и орехи макадамии содержат много пищевых волокон (около 3 г на 30 граммов)
  • грецкие орехи имеют больше всего омега-3 жирных кислот

Но поскольку основной нутриент орехов - это жиры, то они очень калорийны. Следует знать, что они калорийны и многие орехи есть нельзя, если вы следите за телом и хотите похудеть.

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