Горе-водій влаштував масову ДТП у Києві: неадеквата ледь не лінчували (відео)

У Києві п'яний водій влаштував масову ДТП і ледь не збив людину. На вулиці Преображенська в Солом'янському районі біля ринку чоловік за кермом Nissan Micra зупинив свій рух, врізавшись в дерево, але перед цим він зіткнувся з чотирма автомобілями і зніс лоток, в якому продавали кавуни. Як кажуть свідки аварії, дівчина-продавщиця встигла відскочити тільки дивом, передає "Інформатор".

Зазначається, що горе-водій перед тим як сісти за кермо авто знаходився в одному з центрів ігрових автоматів "СпортЛото". Сівши в легковик, він прямо на парковці пошкодив одну з машин, потім влетів у намет з кавунами, потім продовжив рух і зачепив ще три авто.

Прибувши на місце ДТП, поліцейські були змушені посадити його в службову машину Toyota Prius від гріха подалі, бо водії розбитих автомобілів насилу могли стримувати емоції. П'яний чоловік сходив під себе "по великому" прямо в патрульній машині.

Фото: kiev.informator.ua

Цікаво, що сам водій заявляє, що він не сидів за кермом - хоча всі свідки стверджують зворотне. За словами чоловіка, він перебував збоку, а вела Nissan Micra якась дівчина, яка втекла. Таке він заявив, що у нього і немає водійських прав.

На місце аварії прибув тесть чоловіка, який висловив думку, що горе-водій практично викрав ключі від авто у його дочки.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Чоловік, сидячи в наручниках у патрульному авто, грубіянив і погрожував журналістам на них помочитися... Здати тести на вміст алкоголю в крові він також відмовлявся.

Слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі деталі та обставини події.

Відео: YouTube / informator.ua

Користувачі мережі у коментарях до відео ДТП відзначають, що піти від відповідальності такого горе-водієві не вдасться, як би він ні намагався обдурити слідство. Також озвучується ініціатива запровадження жорсткіших штрафів за водіння у п'яному вигляді.

Видно кавуни всі хотів скупити, Київ запалює як звичайно;

Який штраф, машину на штраф майдан і позбавлення прав;

Відбитки на кермі, і потім по повній за брехню + за те, що бухий;

Відбитки легко перевіряються, хто був за кермом;

Шкода, що він не зустрів КАМаз на початку шляху;

Потрібно ввести такий штраф за пияцтво, що платили його все життя...

Скрін коментарів

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