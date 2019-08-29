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Горе-мати заморила дітей голодом у Києві: скоро вийде на свободу

STYLERЖиття    29.08.2019 - 17:47
Горе-мати заморила дітей голодом у Києві: скоро вийде на свободу
Жінка заморила голодом дітей у Києві (фото: twitter.com SputnikNewsKGZ)

Прокуратура вже готує апеляцію на вирок Владиславі Трохимчук

Сьогодні, 29 серпня, Голосіївський суд Києва виніс вирок Владиславі Трохимчук (Подчапко), яка у грудні 2016 року закрила своїх дітей в орендованій квартирі на одинадцять днів. В результаті чого однорічний Даня загинув, а дворічна Аня дивом вижила.

Речник прокуратури Києва Надія Максимець на своїй Facebook-сторінці пише, що судове засідання завершилося під крики "Ганьба!"

Горе-матір засудили до 8 років тюремного ув'язнення, хоча прокуратура наполягала на довічному ув'язненні. Справа в тому, що суд кваліфікував дії Трохимчук, як "Залишення в небезпеці", а не як "Умисне вбивство".

Горе-мати заморила дітей голодом у Києві: скоро вийде на свободу

Владислава Трохимчук з донькою (фото: соцмережі)

"Незважаючи на зібрані докази та покази свідків, від яких холонула кров, суд не знайшов підстав вважати її дії умисним вбивством і призначив їй покарання за ч. 3 ст. 135 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі", - пише Надія Максимець.

Горе-мати заморила дітей голодом у Києві: скоро вийде на свободу

Діти Владислави Трохимчук (фото: соцмережі)

Варто відзначити, що горе-матері врахували перебування в СІЗО за "законом Савченко", коли один день в ізоляторі зараховується за два до того, як буде винесено вирок. Владислава Трохимчук, арештована в грудні 2016-го, якраз потрапляє під нього (закон діяв з 23 грудня 2015-го по 17 червня 2017-го).

З урахуванням цих обставин Трохимчук вже відсиділа без малого шість років з восьми призначених судом.

Горе-мати заморила дітей голодом у Києві: скоро вийде на свободу

Кімната, в якій вмирали діти (скрін відео: YouTube/ТСН)

Речник прокуратури пише, що зараз готується апеляція на вирок і на кваліфікацію справи.

Зазначимо, що обвинувачену в суд не привезли, тому що "не було місць в автомобілі конвою". А сама Владислава Трохимчук так і не визнала своєї провини.

Горе-мати заморила дітей голодом у Києві: скоро вийде на свободу

Скрін: facebook.com

Нагадаємо, в грудні 2016-го вся Україна була вражена трагедією, яка сталася в столиці України. Двоє маленьких дітей протягом 11 днів були замкнені в квартирі, поки їх мати проводила час з новим чоловіком, Антоном Подчапко та їх спільною новонародженою дочкою.

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