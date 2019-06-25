Горе-мати залишила дітей без нагляду: поліцейський врятував немовля від смерті

Поліцейський врятував однорічного малюка від вірної загибелі в Олександрійському районі Кіровоградської області. Дитя заплуталося в мотузці, якою була прив'язана іграшка до ліжечка, і ледь не задихнулося. Про це повідомляє прес-служба області.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що до правоохоронців звернулися місцеві жителі з повідомленням, що в одному з будинків чутно крики дітей.

Патрульна поліція виявила двох малюків віком близько два і три роки - вони були на подвір'ї. А з дому долунав крик немовляти.

Коли правоохоронець зайшов в будинок, то побачив, що дитина заплутался в мотузці, якою до ліжка була прив'язана іграшка. Мотузка була на шиї немовляти і вже почала затягуватися.

Поліцейський швидко розплутав мотузку і викликав медиків. Усіх дітей забрали на огляд до дитячої лікарні.

Поліцейський врятував дитину під Кропивницьким (фото: pixabay.com)

Зазначається, що в будинку і подвір'ї окрім дітей більше нікого не було. До того ж умови проживання малечі шокували навіть бувалих поліцейських. На місце була викликана служба у справах дітей.

Стосовно 32-річної горе-матері працівниками поліції складено адміністративні матеріали, а також підготовлено подання до міської ради щодо вилучення дітей із родини.

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