Горе-мати побила немовля до смерті: деталі трагедії у Харкові

Горе-матір підозрюють у побитті новонародженої дочки, що призвело до смерті дитини від отриманих травм. Жахливий інцидент стався у Харкові - медики боролися за життя дівчинки понад два місяці, але на жаль дівчинка померла. Про це передали в прес-службі прокуратури області.

Як розповіли лікарі, дитина після народження була слабкою і мала проблеми зі здоров'ям. 28-річну маму з немовлям виписали з пологового через тиждень.

Також повідомляється, що вдома дівчинка часто плакала.

В Харківській місцевій прокуратурі № 1 розповіли, що одного разу жінка намагалася заспокоїти доньку і вирішила, що вона хоче їсти. Мати намагалася нагодувати немовля, але нічого не виходило - дівчинка відмовлялася їсти та продовжила вередувати. Тоді, за попередніми даними слідства, роздратована мати завдала місячній дівчинці кілька ударів по обличчю. Це сталося в травні.

В результаті отриманих тілесних ушкоджень у дитини розвинувся набряк мозку. У лікарні дівчинку доставили вже без свідомості.

В Харкові мати побила немовля до смерті (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Медикам не вдалося зберегти життя немовляти. Наприкінці липня дівчинка померла.

Як розповіла керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, було затверджено повідомлення про підозру жінці в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень дочки, які призвели до загибелі немовляти (ч. 2 ст. 121) Кримінального кодексу.

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