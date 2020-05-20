Гордон прийшов до Зеленського з важливим питанням: дурнів багато

Дмитро Гордон прийшов на прес-конференцію до Зеленського (фото: Facebook/Дмитро Гордон)

Дмитро Гордон прийшов на прес-конференцію Володимира Зеленського з важливим питанням

Дмитро Гордон, який взяв скандальне інтерв'ю у Ігоря Гіркіна і Наталії Поклонської, прийшов на прес-конференцію до Володимира Зеленського. Український журналіст з'явився 20 травня біля Маріїнського палацу з твердим наміром запитати у президента, коли Україні повернуть Крим і закінчиться війна на Донбасі.

"У мене кілька питань: щодо ситуації на Донбасі і повернення Криму", - сказав Гордон пресі.

На питання журналістів, що він думає про ефір з терористом Гіркіним, Гордон відповів, що "дивіться інтерв'ю, воно є на YouTube".

На прохання журналіста прокоментувати звинувачення його в пособництві тероризму, Гордон відповів: "Дурнів багато, нехай звинувачують".

Гордон прийшов на прес-конференцію до Зеленському (YouTube)

Нагадаємо, що 20 травня о 10:30 відбудеться прес-конференція Володимира Зеленського з приводу року його перебування на посаді президента. Захід пройде в Маріїнському палаці.

Втім, у зв'язку з карантинними заходами, кількість учасників прес-конференції буде обмежено. Від кожного ЗМІ можуть акредитуватися по одному журналісту і одному фотографу або оператору.

Зеленський планує розповісти про результати роботи через 12 місяців на посаді глави держави. Зазначимо, що прес-конференцію 2020 президент дає рівно через рік після своєї інавгурації, яка проходила в Маріїнському парку 20 травня 2019.

Як ми раніше писали, Гордон пояснив скандальне інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською.

Автор: Марія Соловей