Пишався бути лікарем: що відомо про велосипедиста, який загинув через п'яного пішохода

Все сталося за секунди

В сюжеті ТСН говориться, що загиблого звали Віктор. Того дня він якраз їхав з роботи. Колеги медика шоковані тим, що трапилося.

"Він зі мною був на операції, а після операції поїхав додому", - розповідає лікар-ортопед Тарас Рокита, колега Віктора.

Але додому так і не доїхав. На єдиних кадрах з відеореєстратора нечітко, але видно, як велосипедист раптово виїжджає на жваву трасу, вдаряється об фуру і відлітає на тротуар. Смерть від удару головою об бровку була миттєвою.

Ольга, теж велосипедистка, їхала слідом і була першою, яка кинулася на допомогу. Вони обидва рухалися тротуаром. Хлопець привітався з нею, об'їхав і направився далі.

"Це була така несподівана ситуація. В долю секунди..."- розповідає дівчина.

А п'яний пішохід йшов до них назустріч. Коли вони зійшлися в одній точці, раптово пішохід змінив траєкторію руху і тим самим збив велосипедиста на дорогу. В цей час там їхала вантажівка.

Віктор зачепився об вантажівку рюкзаком, потім його відкинуло на бордюр.

А пішохід спокійно пішов далі, не реагуючи на крики. Його наздогнали і зловили водії інших авто, які зупинилися, побачивши ситуацію. У крові пішохода було 1,41 проміле алкоголю. Тепер йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Що відомо про 27-річного лікаря

Колега Віктора розповідає, що він дуже тепло висловлювався про дружину, мріяв про дітей і пишався своєю роботою. Кожен день він допомагав десяткам людей. Щоб швидше добиратися до улюбленої роботи, купив велосипед.

"Роки два тому він пересів на велосипед. Пересувався на велосипеді, хоча ми його попереджали, що в нашій країні це не дуже безпечно робити. Мені його... Нам всім його буде дуже не вистачати..." - каже колега загиблого, ледь стримуючи сльози.

Відео: у Києві п'яний пішохід став причиною загибелі велосипедиста (ТСН)