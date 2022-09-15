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Не за горами мороз. Як захистити і вберегти руки на холоді

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Четвер 15 вересня 2022 13:09
Не за горами мороз. Як захистити і вберегти руки на холоді Як допомогти рукам при холодній погоді (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Не за горами холод і мороз, а значить, і руки почнуть страждати. У багатьох на шкірі крім сухості з'являються тріщини і навіть рани.

Доктора на сторінці sviy.doc розповіли, як подолати цю проблему з настанням холодів.

Хронічна екзема кистей - стан, при якому шкіра запалюється, сохне, утворюються тріщини, кірки і вона може можуть мокнути.

Дуже часто вона зустрічається у медичних працівників, перукарів, працівників харчової промисловості. Це відбувається, коли у рук є багато контакту з водою, дезінфікуючими та іншими хімічними засобами, рукавичками. Холодна вітряна погода може загострювати ці стани.

Як допомогти рукам в холодну погоду

Пам'ятайте, що найкращий захист від холоду – це рукавички, на крайній випадок це крем.

Мінімізуйте використання антисептиків, краще помийте руки з милом. Якщо вже є пошкодження шкіри - тоді не мило, а лаванти або синдети (варіантів безліч).

Після миття рук, кожного контакту з водою - зволожуйте їх кремом. Вдома можна мати велику банку емолента, з собою зручно брати компактні варіанти (і можна використовувати навіть вазелін).

Робіть всі домашні справи в рукавичках, якщо потрібно довго бути в них, то під низ можна одягнути косметичні бавовняні рукавички, так рука не буде потіти.

Коли ви виявили запалення - зверніться до лікаря.

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