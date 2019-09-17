Гопник на тлі недопалків: Ані Лорак шокувала новою фотосесією

Ані Лорак обрала невдалу локацію для зйомок
Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фотографій, зроблених на урбаністичній локації в Москві. Співачка позує на тлі хмарочосів з дзеркальними вікнами.
Для фотозйомки співачка обрала досить гарне місце - зірка стоїть на мосту, позаду велике сучасне місто. Але все зіпсувала величезна кількість недопалків, які можна помітити на деяких фото.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Крім того, наряд співачки - чорні спортивні штани з смужками з боків, футболка оверсайз і стьобаний жилет - викликав ряд питань. Підписники зірки дивуються, чому Кароліна останнім часом впадає в крайнощі - від вечірніх нарядів до "костюмів гопника".
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники залишають під суперечливою фотосесією ряд не дуже втішних відгуків. Підписники також просять співачку не зловживати фотошопом і припинити маніпуляції з обличчям, щоб не перетворитися на ляльку.
Ані Лорак шокувала виглядом гопника серед недопалків (скрін: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак похвалилася в мережі черговою московською нагородою і подякувала шанувальникам. Але те, як зірка звернулася до фанів, викликало обурення.
Раніше ми писали, що Ані Лорак засвітила величезну груди на виступі в Росії.