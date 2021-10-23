Голубовська висловилася про вакцинацію на вокзалах: "може роздути епідемію ще більше"

Так, щеплені громадяни в "червоних" зонах карантину заражатимуться самі й будуть заражати інших, попередила медик.

"Зараз треба ще вміти вакцинувати, щоб не роздути цю епідемію ще більшою мірою... Так, як вона проводиться зараз на вокзалах, то вона 100% може погіршити", - зазначила Голубовська.

Лікар висловила сподівання, що таку практику щеплювати від коронавірусу людей на вокзалах в Україні припинять.

Голубовська вважає, що коли йде зростання випадків зараження, особливо в "червоних" зонах, стратегія вакцинації повинна бути інша.

"Можна вакцинувати де завгодно. Але до вакцинованих потрібен особливий підхід - їх потім треба ізолювати. Ідеально - як зробили в Китаї, але це неможливо імплементувати у нас. Але вакцинувати на вокзалі... вони штурмують, ви поцікавтеся, що там діється на вокзалі, які скандали з провідниками... І потім вони, будучи вже вакцинованими, перебуваючи в "червоній" зоні, вони будуть інфікуватися", - каже лікар.

Відео: Ольга Голубовська попередила про негативні наслідки від організованої вакцинації від COVID-19 на вокзалах

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