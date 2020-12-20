Голубовська спрогнозувала розвиток епідемії: може стати в рази смертельніше

У 2021 році в Україні та світі прогнозується закінчення пандемії COVID-19 вже до середини осені. Це дані недавніх прогнозів, які вчені та лікарі складали виходячи з наявності вакцини, прошарку перехворіли й згубного впливу літнього сонця на віруси. Однак зараз прогнози можуть різко змінитися. Виною тому – можливість передачі мутованих штамів коронавіруса між тваринами та людьми. Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська спрогнозувала розвиток епідемії коронавірусу та виділила головні ризики.

Якщо COVID-19 мутує й у світі вкорениться тренд його передачі між людьми та тваринами, і навпаки – на протидії пандемії можна ставити хрест, вважає Голубовська. За її словами, якщо ж цього не відбудеться, то агресивність коронавіруса знизиться після 2021-го року. Про це вона заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Сподіваємося, нічого важкого не повториться, хіба що відбудеться мутація з тваринами. У скандинавських країнах восени коронавірусом заразилися норки, кілька з них навіть втекло. Якщо мутація передасться від тварини до людини і назад, і цей тренд вкорениться, – ми ніколи не впораємося. На протидії можна поставити хрест. Те, що переходить від тварини до людини, досить агресивне", – зазначила вона.

Поки ж, за словами Голубовської, нинішній сезон і 2021 рік будуть досить напруженими.

Нагадаємо, нещодавно Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру при COVID-19.

Також ми писали про те, що лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розкрила, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.

Раніше доктор Комаровський також розповів, як уникнути важкої форми коронавіруса і яка профілактика потрібна, щоб зустрітися з хворобою "у всеозброєнні".