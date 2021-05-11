Голубовська повідомила новини з передової COVID-19: гинуть цілі сімї

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook провідний інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Велика питома вага важких хворих зростає. Звичайно, зараз набагато легше, немає такого напливу хворих, але відділення перевантажені важкими і дуже важкими хворими, молодими людьми до 50 років", - написала Голубовська.

Медик зазначила, що сил на свята і застілля у лікарів просто немає.

"Гинуть сімейні пари, нескінченні трагедії, втомлений персонал, що працює вже на автоматизмі і важко, зі сльозами на очах, переживає втрати ... особливо раптові, особливо несправедливі і непередбачувані... важкі сни і будні, наповнені горем. Який там театр, або кіно, або застілля, або свята", - повідомила інфекціоніст.

Також Голубовська попросила українців берегти себе і своїх близьких і не піддавати їх ризику.

"Бережіть себе і своїх близьких. Не піддавайте зайвому ризику. Ще не все у нас позаду, ще будуть непрості часи. Сподіваюся, недовго. Спасибі всім мед. працівникам за їх важку працю. І пам'ятайте, що ми завжди поруч", - резюмувала доктор.