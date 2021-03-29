Голубовська про смертність від коронавірусу: ніколи ми не ховали стільки людей

Також медик повідомила, що COVID-19 забирає життя молодих і лікарі вже втомилися говорити родичам, що їх коханий член сім'ї помер.

"Ніколи ми не ховали за короткий проміжок часу таку кількість людей, а зараз - відносно молодих людей, хоча я не прихильник ділити за віком пріоритети в наданні медичної допомоги, з чим зараз зіткнулися багато країн", - розповіла інфекціоніст.

Голубовська зазначила, що не всіх важких пацієнтів привозять до лікарні по швидкій допомозі, деякі приїжджають самостійно.

"Сьогодні завідувач реанімації, який багато днів вже зовсім не виходить зі стаціонару, вкрай втомлений від напливу хворих, дефіциту персоналу, каже мені: "Я втомився щодня по кілька разів повторювати родичам - ваш (...) помер... Важко... Тим більше, що рідним і близьким незрозуміло - як так, прийшов своїми ногами", - написала Голубовська.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксований невеликий спад захворюваності.

Так, в країні інфіковані ще 8346 осіб. Найбільше нових заражень у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.