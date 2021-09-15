Голубовська різко висловилася про ситуацію з вакцинацією в Україні

В Україні всього вакцинувалися від коронавірусу вже близько 5,9 мільйона людей , з яких близько 4,77 мільйона отримали дві дози, згідно з даними МОЗ. Разом з тим фіксується, що більша кількість щеплених - не з груп ризику, яких за логікою повинні були вакцинувати в першу чергу.

Спеціаліст звернула увагу на ряд проблем і огріхів, допущених під час прищеплювальної кампанії.

Також завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця досить емоційно висловилася про ситуацію, при якій під час епідемії COVID-19 тему щеплень, нових штамів та варіантів вірусу, питання колективного імунітету перекручують деякі псевдоексперти й політики, що в підсумку підриває в суспільстві довіру до вакцинації в цілому.

"Стільки антинаукової маячні, скільки було задекламовано з початку пандемії на найвищому рівні, важко собі уявити. Починаючи від "колективного імунітету" і закінчуючи "антитіла не грають ролі в імунітеті від коронавірусу". Далі - більше. Лікувати строго не доведеними методами важких хворих категорично не можна, вакцинувати здорових можна (тут я про сам глобальний підхід, а не про те, що не треба вакцинуватися, про цинізм всього, що відбувається, без перекручування, будь ласка). Далі ми наслухалися, що у тих, хто перехворів, гірший імунітет, і що як перехворів - бігом на вакцинацію всім підряд. Показові виступи на телевізорі, Фейсбуці тощо" - обурюється Голубовська.

І тут з'являється твердження, нібито коронавірус - це проблема тільки нещеплених, додала інфекціоніст.

"Хочеться запитати, а в лікарні коли з екскурсією останній раз були? Що за продуктивна маячня, що підриває взагалі в суспільстві довіру до вакцинації?"- пише вона.

У підсумку в Україні спостерігається картина, коли в основному вакциновані ті, хто важко, як правило, не хворіють - тобто 20-39 річні. На противагу цьому всі, хто хворіє важко, практично не вакциновані, наголошує Голубовська.

"При цьому - активне нав'язування бустерних доз всім підряд, без розбору, без аналізу, не враховуючи індивідуальні фактори вже викликає відторгнення у фахівців. Маловивчене імунне за своєю суттю системне захворювання", - йдеться в публікації.

Лікар додала, що в клініках України зараз велика кількість пацієнтів саме з основних груп ризику, які не були вакциновані.

Графік: розподіл вакцинації в Україні за віковими групами