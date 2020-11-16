Голубовська розставила крапки над "і" у прийомі антибіотиків при коронавірусі

Ольга Голубовська, заслужений лікар України, розповіла, коли потрібно приймати антибіотики під час коронавірусної хвороби та чи варто це взагалі робити. Лікар наголошує, що антибіотики не вбивають вірус, вони призначаються при вірусній хворобі в певному ряді випадків. Про це медик розповіла, відповідаючи на популярні питання про коронавірус. Відео розміщено у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус Інфо".

Лікар розповіла, що всім хворим без винятку не слід застосовувати для лікування коронавірусної хвороби антибіотики.

"Антибіотики не лікують коронавірусну інфекцію. Ми їх призначаємо в певних умовах, визначеній категорії хворих. Категоричності в цьому питанні бути не повинно, як взагалі в медицині не повинно бути ніякої категоричності", — пояснила Голубовська.

Також лікар підкреслила, що більшості людей, які переносять хворобу в легкій і середній формі, антибіотики не потрібні взагалі. При цьому медик зазначила, що антибактеріальні препарати також не потрібно приймати, якщо у людини температура тіла піднялася до 39 або 40 градусів.

За словами завідуючої кафедрою інфекційних хвороб НМУ імені А. А. Богомольця, перебіг хвороби часто залежить від генетики. Голубовська раніше розповідала, чому у частини пацієнтів коронавірус проходить безсимптомно.

Раніше Голубовська також розповідала, що за останній час протікання коронавірусу змінилося і зараз хвороба вже істотно відрізняється від тієї картини, яку лікарі спостерігали влітку.

До цього лікар назвав чотири симптоми того, що ви перехворіли на коронавірус. Відрізнити хворобу від інших можна за "пост-симптомами", наголошує медик.