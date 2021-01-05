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Голубовська розповіла, коли в Україні очікується новий сплеск хворих COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні не зник, незважаючи на зменшену статистику захворювань останніх днів. Після новорічних та різдвяних свят очікується сплеск інфекції. Про це повідомила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

Вона повідомила "Обозревателю", що зараз у стаціонарах дійсно стало менше хворих. Також у грудні кількість вільних ліжок збільшилася.

"Тому що жовтень-листопад – це був повний колапс. Не було куди їх класти, величезні надходження, відкривалися все нові і нові відділення", – зазначила Голубовська.

За словами лікаря, зараз ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють у лікарні з важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.

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Голубовська зазначила, що r весні коронавірус в нашій країні повинен послабшати, але не зникнути.

"За прогнозами, навесні COVID-19 не зникне, але помітно ослабне. "Принаймні, ми сподіваємося на це. Хоча цей коронавірус показує, що далеко не всі прогнози збуваються", – сказала інфекціоніст.

Зниження статистики хворих за грудень медик пояснює тим, що багато українців не хочуть тестуватися, або сімейні лікарі не направляють пацієнтів на ПЛР.

Як ми раніше писали, стало відомо, чому скоротилася кількість хворих COVID-19 в Україні.

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