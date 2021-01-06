Голубовська розповіла, чи допоможе вітамін D при лікуванні коронавірусу

Багато українців замислюються, чи потрібно приймати вітамін D і антибіотики в разі захворювання коронавірусом. Ведучий інфекціоніст України, професор Ольга Голубовська розповіла, чи дійсно варто так робити. За її словами, вітамін D варто приймати тільки у разі призначення лікаря.

"Сьогодні вже є безліч публікацій, показують, що при розвитку COVID-19 рівень вітаміну D різко знижується. Навіть якщо до хвороби був нормальний, під час хвороби знижується, причому це зниження прямо пропорційно ступеню тяжкості та корелює зі ступенем тяжкості. Тому ми рекомендуємо його приймати, але під чітким лабораторним контролем, тому що передозування не менш небезпечне. Вітамін С, в такому випадку, не настільки важливий", - розповіла вона в інтерв'ю "Цензор.нет".

Також Голубовська розповіла про прийом антибіотиків під час COVID-19.

"На відміну від грипу при цьому захворюванні набагато рідше йде приєднання вторинної бактеріальної флори. Але я не люблю перегини, коли вважають "давайте не призначати взагалі". Якщо хворий з діабетом, знаходиться на великих дозах гормонів, у нього ризики активації різної флори теж високі. Іноді у пацієнтів розвиваються абсцеси легень. Тому лікарське мислення ніхто не відміняв. За весь час, скільки я консультую пацієнтів з коронавірусом, жоден пацієнт не отримує однакову терапію. Хоч в чомусь, але вона різниться. У дозі антикоагулянтів, вітаміну D, глюкокортикостероїдів та тривалості їх застосування, приєднання інших якихось, "непротокольних" методів лікування", - резюмувала медик.

Також Голубовська зазначила, що головною профілактикою є здоровий спосіб життя і дотримання дистанції.

Як ми раніше писали, Голубовська розповіла, коли в Україні очікується новий сплеск хворих COVID-19.