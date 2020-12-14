Голубовська розповіла, чому масове тестування на COVID-19 марне

Київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що думає про масове тестування на коронавірус, яке запропонувало ввести уряд. За словами медика, його потрібно було проводити ще навесні 2020 року.

"Тестування необхідно для постановки діагнозу і виявлення контактних осіб У першому випадку воно важливо, якщо людина хворіє в легкій формі. Наприклад, легкий нежить або ще що. Так, бажано її протестувати, хоча у 30% або навіть в 40% випадків результат може бути хибно-негативним", - розповіла вона "Обозревателю".

Голубовська вважає, що якщо пацієнт вже з симптомами коронавірусу, лікар може спокійно госпіталізувати в лікарню. Адже, наприклад, хворі на грип направляються в лікарні без тестів, а лише з ознаками хвороби. Медик зазначила, що масово тестувати українців потрібно було ще навесні.

"Масове тестування важливо проводити на початку захворювання, як це було в Китаї. Для чого? Щоб швидко локалізувати інфекцію. Але у нас для цього нуль ресурсів, просто нуль. У нас зруйнована система, вона дотепер не створена, все розбалансовано, ми втратили величезну кількість кадрів, нових в останні п'ять років не набираємо. В Україні ми перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам треба рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб їм було куди лягти, щоб їх врятували і надали медичну допомогу", - повідомила Голубовська.

Як ми писали раніше, Ольга Голубовська повідомила, що останнім часом від коронавірусу помирає все більше молоді.