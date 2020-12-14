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Голубовська розповіла, чому масове тестування на COVID-19 марне

Автор: Людмила Жукова

Київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що думає про масове тестування на коронавірус, яке запропонувало ввести уряд. За словами медика, його потрібно було проводити ще навесні 2020 року.

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"Тестування необхідно для постановки діагнозу і виявлення контактних осіб У першому випадку воно важливо, якщо людина хворіє в легкій формі. Наприклад, легкий нежить або ще що. Так, бажано її протестувати, хоча у 30% або навіть в 40% випадків результат може бути хибно-негативним", - розповіла вона "Обозревателю".

Голубовська вважає, що якщо пацієнт вже з симптомами коронавірусу, лікар може спокійно госпіталізувати в лікарню. Адже, наприклад, хворі на грип направляються в лікарні без тестів, а лише з ознаками хвороби. Медик зазначила, що масово тестувати українців потрібно було ще навесні.

"Масове тестування важливо проводити на початку захворювання, як це було в Китаї. Для чого? Щоб швидко локалізувати інфекцію. Але у нас для цього нуль ресурсів, просто нуль. У нас зруйнована система, вона дотепер не створена, все розбалансовано, ми втратили величезну кількість кадрів, нових в останні п'ять років не набираємо. В Україні ми перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам треба рятувати людей. Для них це найважливіше, щоб їм було куди лягти, щоб їх врятували і надали медичну допомогу", - повідомила Голубовська.

Як ми писали раніше, Ольга Голубовська повідомила, що останнім часом від коронавірусу помирає все більше молоді.

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