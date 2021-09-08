Голубовська розповіла про вакцини від COVID-19, які можуть нашкодити "важким" хворим

Вакцини від коронавірусу, що надійшли в Україну з США, мають деякі особливості застосування, що важкореалізовані у вітчизняних реаліях. Йдеться про препарати Bamlanivimab і Etesevimab, які не ефективні проти небезпечних штамів коронавірусу, в тому числі й "Дельти".
Про це розповіла інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська, передає УНН.
Завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця зазначила, що ці моноклональні антитіла практично не працюють на штами, що викликають занепокоєння у медиків у світі.
Вона звернула увагу, що американський інститут Національного здоров'я не рекомендує використовувати Bamlanivimab, оскільки в Штатах циркулюють такі варіанти коронавірусу.
"Ось тому виникає велике питання у застосуванні. І ми вже повинні звикнути, звикаємо до цього, що нам дають те, що іншим вже не треба", - пояснила інфекціоніст.
Голубовська заявляє, що всі такі препарати мають бути використані на амбулаторному етапі.
"Це найважливіше і найбільш принципове, що треба розуміти. Якщо ці препарати призначати пацієнтам у пізню стадію хвороби, починаючи з другого тижня в імунопатологічну фазу, найтяжчу, то тим самим можна навпаки посилити тяжкість перебігу захворювання", - попередила лікар.
Вона уточнила, що такі препарати показані пацієнтам з легким і середнім перебігом хвороби COVID-19 на початкових етапах, при підозрах, що стан пацієнта надалі може погіршитися.
Так, лікар повинен визначати рівень ризику і вчасно втручатися, буквально через кілька днів від початку захворювання. Голубовська наголошує, що це найважливіше - "інакше хворому можна навіть нашкодити".
Нагадаємо, перед цим Ольга Голубовська назвала головний побічний ефект вакцинації від COVID-19.
Раніше Голубовська розповіла про небезпеку "Дельти", як штам вислизає від антитіл, та як уберегтися.