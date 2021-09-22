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Голубовська розповіла, хто ніколи не захворіє на COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Коронавірусом заражається більшість, але є певні люди, які можуть не помічати цього, тобто інфекція проходить без клінічних проявів.

Про це провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла в інтерв'ю Дмитру Городону.

Вона згадала випадок зі своєї практики і привела в приклад ситуацію з одним реаніматологом з лікарні. За її словами, вона запитала його, чи хворів він на коронавірус чи ні, на що той відповів, що ні, але аналіз на антитіла показав, що так.

"Ну ось дивіться, ситуація така, заходжу я в реанімацію, реаніматолог одягає на себе маску і я його питаю, чи хворів він", - розповіла Голубовська.

Медик зазначила, що є в практиці випадки, коли людей "вірус не брав".

"Є категорія пацієнтів, яка не хворіє, ну не бере їх вірус. Це як з грипом близько 5%. А взагалі - це генетика та гарний імунітет", - зазначила інфекціоніст.

За словами Ольги, коронавірус - це як лакмусовий папірець і він проявляє ті хвороби, які у хворого були раніше.

Голубовська нагадала про важливість вакцинації тих людей, які ще не хворіли на COVID-19.

Як ми раніше розповідали, Голубовська розповіла, хто з українців може не робити щеплення від COVID-19 терміново.

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Ольга Голубовская