Голубовська попередила про новий спалах коронавірусу

В Україні можливий новий спалах епідемії коронавірусу наприкінці цієї зими, хоча нині країна переживає "катастрофічний сезон" через складну ситуацію з COVID-19.

Про це заявила відомий київський лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

На її думку, незважаючи на часті антирекорди по захворюваності в Україні, в інших країнах Заходу проблеми з пандемією набагато масштабніша.

"Я все-таки хочу, щоб всі подивилися, що робиться в інших країнах. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки. Там хворі в каплицях лікарняних лежать, у гаражах лежать хворі. Ви розумієте. Смертність там подивіться яка!" - звернула увагу Голубовська.

Вона наголосила, що в Україні вдалося досягти певних успіхів у боротьбі з пандемією і стримуванню поширення небезпечного вірусу, хоча санітарно-епідеміологічна служба в нашій країні була зруйнована.

Інфекціоніст допускає, що зараз в Україні пік захворюваності COVID-19, проте ближче до весни висока ймовірність ще одного спалаху.

"Ми зараз проходимо важкий етап, ми ж про це говорили, що осінь і зима будуть найважчими за всю пандемію. Ми на це сподіваємося. Я думаю, у нас ще буде сплеск... може бути, до весни", - поділилася вона побоюваннями.

Голубовська назвала нинішній сезон катастрофічним і зазначила, що наступний має бути вже легшим.

Нагадаємо, нещодавно Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру при COVID-19.

Також ми писали про те, що лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розкрила, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

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Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

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А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

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Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

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Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

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