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Голубовська попередила про літню хвилю коронавірусу: може захопити зненацька

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Вівторок 22 червня 2021 17:41
Голубовська попередила про літню хвилю коронавірусу: може захопити зненацька Колаж РБК-Україна: Голубовська попередила про нову хвилю коронавірусу
Автор: Роман Мирончук

Коронавірус в Україні трохи вщух. У день стало менше тисячі нових хворих в день. Здавалося б, літо час перепочинку, але нова хвиля може захопити нас зненацька. Може виявитися, що в лікарні менше місць, ніж було раніше, а висококласні лікарі вже не при роботі.

Про це розповіла завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця, доктором медичних наук Ольга Голубовська в інтерв'ю "КП в Україні"

За її словами, літня хвиля COVID-19, швидше за все, буде пов'язана з індійським варіантом коронавірусу.

"На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися", - заявила Голубовська.

Експерт також прокоментувала те, що Україна знаходиться в "зеленій зоні" і багато людей розслабилися.

За її словами, постійно перебувати в якихось зонах важко. Ситуація залежить від багатьох чинників - від мутацій усередині країни, від завезення нових варіантів коронавірусу.

"Ось я зараз побоююся повернення уболівальників з футболу. Пам'ятаю, яка спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла ... А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте в Москві, в Санкт-Петербурзі, де проходить частина матчів. Будемо спостерігати", - зазначила Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська повідомила про новий небезпечним штам коронавірусу.

Раніше імунолог закликав українців готуватися до нової хвилі епідемія коронавірусу.

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Ольга Голубовская Коронавірус
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