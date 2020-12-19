Голубовська пояснила, у якому випадку хворі на COVID-19 оплачують ліки в медустанові

В Україні людей із коронавірусом лікують безкоштовно в державних медичних установах. Проте інколи трапляється, коли пацієнтам самим доводиться "бігати" в аптеку за ліками і купувати їх власним коштом.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" назвала причину такої ситуації. За її словами, процес закупівлі медзакладом препаратів тривалий, адже в країні встановлено жорсткий контроль над придбанням ліків за державні гроші.

Тому, якщо на момент госпіталізації пацієнта, у лікарні відсутні медзасоби, бо триває їхня закупівля, пацієнтів інколи можуть попросити придбати потрібні препарати власним коштом. Але, як запевнила Голубовська, це не на постійній основі, а тимчасово, поки "ліки" їдуть до медзакладу.

"Буває така ситуація: закінчилися медичні препарати, щоб їх закупити є певна процедура тендерів тощо. Хворі ж цього не чекають, хворий зараз поступив, йому зараз треба. Доводиться говорити: "Будь ласка, підіть купіть якісь там собі ліки". Але це тимчасово", - пояснила інфекціоніст.

Крім того, Голубовська вважає, що у питаннях розподілу коштів на медичну систему, керівники на місцях можуть направляти гроші на інші потреби області чи регіону. Тому, на її думку, рішення щодо медичної системи мають ухвалюватися централізовано.

"У більшості випадків у нас все цілком безкоштовно. Іноді бувають такі короткі проміжки, в регіонах чомусь. Бо деякі керівники на місцях ті гроші, які їм виділять, вони на свій розсуд їх витрачають", - підсумувала вона.

Нагадаємо, інфекціоніст побачила в COVID-19 ознаки страшної пандемії Середньовіччя, жертвами якої стали десятки мільйонів людей.

Як повідомлялося, Ольга Голубовська також попередила про новий можливий спалах епідемії коронавірусу в Україні наприкінці цієї зими.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, як отримати 8 тисяч гривень допомоги від держави.

Як ФОПу подати заяву на отримання 8 тис. грн та до якого часу це можна зробити

Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чому уряд ухвалив рішення ввести локдаун саме на початку січня.

Максим Степанов скаржиться, що українці не дотримуються карантинних обмежень

А от Міхеіл Саакашвілі розповів, чи переживе бізнес жорсткий карантин в Україні, а також озвучив розмір "діри в бюджеті".

Саакашвілі каже, що діра в бюджеті України складає 170 млрд грн

Крім того, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Радуцький прокоментував ідею використання російської вакцини від коронавірусу в Україні.

Сьогодні російської вакцини не існує, каже Радуцький

Не обійшлося й без скандалів. У прямому ефірі сталася сварка лідера Національного корпусу Андрія Білецького з народним депутатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

Сварка Білецького зі Скориком потрапила на відео