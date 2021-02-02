Голубовська пояснила спад коронавірусу в Україні: розслаблятися не можна

Коронавірус в Україні йде на спад, але розслаблятися не варто. Авторитетний український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська каже, що така ситуація закономірна, і спостерігається в "хвості" сезонних епідемій.

Про це завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця розповіла на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, за словами медика, оптимістичне зниження нових випадків не стосується "важких" пацієнтів. Адже відділення інтенсивної терапії як і раніше переповнені.

"Кількість хворих по всій Україні помітно знизилося, закриваються відділення в приватних клініках, заповнюваність муніципальних впала на третину, але це не стосується відділень інтенсивної терапії", - пише медик.

І вік "важких" хворих помолодшав - зараз це пацієнти 60-75 років.

"Тут (у відділеннях інтенсивної терапії. - Ред.) хворих дуже багато і хворі важкі, причому вік найважчих помолодшав - 60-75 років... У звичайній ситуації така закономірність спостерігається в "хвості" епідемій (сезону). Якщо нас не спіткає якась прикрість, наприклад, у вигляді варіанту P.1 (бразильського), недавнє завезення якого в США викликало швидкий колапс систем охорони здоров'я", - написала Голубовська і нагадала, що потрібно берегти себе, адже розслаблятися ще рано.

Нагадаємо, що число хворих на коронавірус в Україні в останні місяці йде на спад. Так, станом на 2 лютого число нових випадків - 2394. З початку пандемії в країні заразилися вже 1 мільйон 223 тисяч 879 осіб, померло - 22 924, одужали - 1 млн 35 тисяч 372.

При цьому в деяких областях на тлі загального зниження зафіксовано зростання захворюваності.

Раніше Ольга Голубовська також назвала препарат, який рятує українців від коронавірусу.