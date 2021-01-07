Голубовська пояснила, чому взимку хворіти на коронавірус найбільш небезпечно

Ведуча інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, в який період року перенесення коронавирусной інфекції найбільш важке і небезпечне для людини. За даними лікаря, в зимовий період людина отримує найбільші дози збудника. Через це восени та взимку кількість пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 різко збільшується.

Ольга Голубовська також розповіла, коли захворюваність і загальний перебіг хвороби буде знижуватися. Про це вона заявила в інтерв'ю УНН.

"Триває сезон коронавіруса. Зараз він агресивний. Зараз ми отримуємо найбільші дози збудника, тому зростає кількість важких форм. У весняно-літній сезон це буде пом'якшуватися, як і минулого літа", — говорить лікар.

За її словами, хоча влітку були надії, що коронавірус взагалі зійде нанівець, цього не сталося.

"Втім, ситуація була не такою, як зараз. І за кількістю, але найголовніше — за кількістю важких форм. Влітку люди хворіли, але не було такої кількості важких форм", — зазначила Ольга Голубовська.

Варто відзначити, що раніше доктор медичних наук Андрій Волянський порівняв смертність від коронавірусної інфекції та грипу. За офіційними даними, від COVID-19 у всьому світі помирає 2% хворих, в Україні - 1,8%. Від грипу помирає приблизно 0,01% заражених.

При цьому лікар наголосив, що ці дані абсолютно відірвані від реальності, оскільки 90% не враховується.

Раніше провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, коли в Україні очікується новий сплеск хворих COVID-19.