Голубовська пояснила, чому одна вакцинація не допоможе побороти COVID-19

Вакцинація від коронавірусу в Україні не може вберегти людей від інфекції. Її однієї зовсім не достатньо.
Про це заявила провідний інфекціоніст Києва Ольга Голубовська в ефірі програми "Свобода слова".
Медик згадала і привела в приклад українцям Ізраїль, де провели правильний комплекс заходів з вакцинації, також в країні діяв жорсткий локдаун.
"Подолати інфекційне захворювання тільки однією вакцинацією неможливо, це тільки комплекс заходів, де вакцинація важлива частина, але не єдина. В Ізраїлі зробили дуже грамотно, вони провели цю компанію досить жорстко і правильно зробили. У тому числі відправили всіх в досить жорсткий локдаун", – сказала Голубовська.
Голубовська повідомила І хороші новини про те, що ситуація з коронавірусом стабілізується в Києві, проте в столиці все ж спостерігається велика кількість тяжкохворих пацієнтів.
"Як завжди буває в "хвості" спалахів, превалює кількість важких і вкрай важких хворих. Тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається. Біль, горе, невичерпні сімейні трагедії", - зазначила вона.
До слова, в Україні з початку кампанії вакцинації щеплено 528 030 осіб.
Нагадаємо, що Голубовська пояснила, які стадії хвороби COVID-19 і як на кожній з них лікують.