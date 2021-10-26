Голубовська пояснила, кому точно необхідна третя доза вакцини від COVID

Кому потрібна третя доза вакцини

Пацієнтам зі слабкою виробленням антитіл (онкохворі) третя доза вакцини необхідна.

"Я згодна в принципі з міжнародними організаціями, які кажуть, що її (бустерну дозу, - Ред.) потрібно вводити особам з імунодефіцитними станами. Тіу мене імунодефіцит. Ні, це не імунодефіцит. Імунодефіцит - це, зокрема, у онкохворих і ще. У них слабо йде вироблення антитіл як правило", - пояснила інфекціоніст.

Голубовська зазначила, що іншим людям третя доза вакцини від COVID не потрібна.