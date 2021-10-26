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Голубовська пояснила, кому точно необхідна третя доза вакцини від COVID

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Вівторок 26 жовтня 2021 09:15
Голубовська пояснила, кому точно необхідна третя доза вакцини від COVID Фото: Голубовська розповіла про бустерну дозу вакцини від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Третя (бустерна) доза вакцини від коронавірусу просто необхідна людям з імунодефіцитом.

Про це провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кому потрібна третя доза вакцини

Пацієнтам зі слабкою виробленням антитіл (онкохворі) третя доза вакцини необхідна.

"Я згодна в принципі з міжнародними організаціями, які кажуть, що її (бустерну дозу, - Ред.) потрібно вводити особам з імунодефіцитними станами. Тіу мене імунодефіцит. Ні, це не імунодефіцит. Імунодефіцит - це, зокрема, у онкохворих і ще. У них слабо йде вироблення антитіл як правило", - пояснила інфекціоніст.

Голубовська зазначила, що іншим людям третя доза вакцини від COVID не потрібна.

Як ми раніше писали, головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, кому будуть робити третю дозу вакцини від коронавірусу.

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