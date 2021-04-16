Голубовська пояснила, які стадії хвороби COVID-19 і як на кожній з них лікують

Зокрема, мова йде про три фази захворювання коронавірусною хворобою.

Перша стадія хвороби COVID-19

На першій фазі пацієнт може перенести хворобу непомітно, або ж з незначними симптомами. Вона може тривати близько тижня.

Як пояснює Голубовська, у 20-25% випадків можливе підвищення температури, може зникати нюх, як і при звичайному респіраторному захворюванні.

У таких випадках лікують симптоми. Пацієнтам призначають протизастудні препарати.

Друга стадія коронавірусної хвороби

На другій фазі імунітет пацієнта реагує на COVID-19, і чим більше вірусу є в організмі, тим важче і неприємніше проходитиме така боротьба.

Голубовська звертає увагу на такий парадокс - що медикам доводиться призначати пацієнтам препарати, які пригнічують імунітет, хоча, як правило, при інфекційних хворобах людина одужує саме завдяки своєму імунітету.

З усім тим при такому лікуванні антитіла до коронавірусу все одно виробляються. Інфекціоніст додала, що механізм розвитку COVID-19 досі перебувають на стадії вивчення.

Третя стадія хвороби

При одужанні від COVID-19 у пацієнта починається пост-коронавірусний синдром. На ситуацію впливає і сам вірус, і те, як лікували людину.

Після хвороби люди дуже ослаблені та часто не можуть працювати, і Голубовська назвала цю фазу "серйозною медико-соціальною проблемою".

Відео: Голубовська розповіла про три стадії хвороби COVID-19 та лікування