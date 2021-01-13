ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голубовська назвала симптом коронавірусу, що означає легку форму хвороби

Автор: Людмила Жукова

Втрата нюху при коронавірусі - дуже частий симптом, на який скаржаться пацієнти. Провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила, що ознака втрати нюху при інфекції може говорити про легкий перебіг захворювання, тобто без госпіталізації.

Популярні новини

"То, про що я вже з травня місяця кажу своїм пацієнтам - якщо ви втратили нюх, з великою ймовірністю у вас не буде тяжкого перебігу захворювання, до 86% цього симптому припадає на легкі форми. Крім втрати нюху може бути збочення смаку (дисгевзія), наприклад, будь-яка вода, в т. ч. з крана здається солодкою",- написала медик на своїй Facebook-сторінці.

Також про легкий перебіг хвороби може свідчити й діарея, вважає Голубовська.

"Те ж саме меншою мірою можна сказати про діарейний синдром з тією обмовкою, що він сам по собі може бути досить виснажливим. Тому - "втратив нюх", радуйся, не втратиш сатурацію..." - повідомила інфекціоніст.

Як ми раніше писали, ведуча інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, який період року перенесення коронавірусної інфекції найбільш важкий і небезпечний для людини. За даними лікаря, в зимовий період людина отримує найбільші дози збудника.

Як ми раніше писали, Голубовська розповіла, коли в Україні очікується новий сплеск хворих COVID-19.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України симптомыКоронавірус