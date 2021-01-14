Голубовська назвала препарат, який рятує українців від коронавірусу

Ольга Голубовська, провідний український інфекціоніст, розповіла про препарат, який рятує українців від коронавірусу. Але попри це його знову хотіли прибрати з протоколу лікування.

Мова йде про тоцилізумаб, яким лікують хворих у відділенні інтенсивної терапії. Про це завідуючий кафедрою інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами лікаря, дослідження, в якому було вивчено 3900 хворих з 15 країн показало, що тоцилізумаб і сарілумаб рятують кожного 12 важкого хворого з коронавірусом. Крім того, використання препарату істотно скорочує перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії. Ці препарати зазвичай застосовують у лікуванні ревматоїдного артриту.

"Хочу сказати деяким нашим колегам - якщо ви не розумієте, коли і кому призначати цей препарат, це ваші проблеми, а не смертельно хворих пацієнтів", - обурилася Голубовська.

Медик порадила не виносити обговорення протоколів лікування від COVID-19 з професійної площини, адже від таких рішень залежить життя багатьох українців.

"Ще раз кажу - давайте переносити дискусію в професійну площину, все дуже важко і складно. І розслаблятися рано. Дайте спокійно працювати, не змушуйте нещасних хворих та їх родичів хапатися за голову", - додала лікар.

Раніше Ольга Голубовська розповіла, як змінювалася епідемія коронавірусу в Україні, і яких сюрпризів від підступної хвороби треба ще чекати.

Нагадаємо, що в Україні знову росте кількість інфікованих коронавірусом. Станом на 14 січня COVID-19 підтвердили у 1 мільйон 138 тисяч 764 осіб, одужали - 837 063, померли - 20 376. За останню добу зафіксували 7 925 нових випадків.