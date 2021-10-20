Голубовська назвала головну небезпеку Дельти: це "дещо інше захворювання"

Провідний український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, в чому головна небезпека штаму коронавірусу Дельта, і чим ця мутація відрізняється від ранніх "версій" COVID.
Про це заслужений лікар написала на своїй сторінці в Facebook.
"COVID-19, викликаний варіантом Delta, треба розцінювати як вже дещо інше захворювання. Так само, як це було з приходом варіанту Alpha ("британця"), - заявила Голубовська.
Інфекціоніст назвала три головні особливості перебігу хвороби при інфікуванні Дельта-вірусом:
Крім високого вірусного навантаження Дельті притаманне також подовження періоду контагіозності (заразності) хворого.
Колега Голубовської, лікар-інфекціоніст з Житомира Ольга Сахневич, також каже, що Дельта вкрай швидко поширюється.
"Цей штам коронавірусу відрізняється від інших тим, що його швидкість поширення значно вище, ніж була у першого "китайського" штаму. Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом до 1,5-2 осіб, то при штамі "Дельта" - вже 9-11 осіб", - зазначила медик.
Раніше лікарі також назвали ознаки, за якими можна визначити, що у вас штам коронавірусу "Дельта".