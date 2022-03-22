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За голову Чичеріної пообіцяли величезну нагороду через зрізаний прапор в Енергодарі

Фото: Юлія Чичеріна (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

За голову Юлії Чичеріної, яка роками виступає на боці бойовиків, пишається цим і навіть має паспорт "ДНР", в США пообіцяли нагороду в 50 тисяч доларів після того, як вона зрізала український прапор в Енергодарі.

Про це написав журналіст Сергій Іванов в Twitter.

"Мій каліфорнійський друг Зак пропонує $ 50000 за голову Чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити.

Нормальні гроші, аби ніхто ніколи не чув її паскудного вереску", - написав Сергій.

Нагадаємо, що російська співачка 21 березня виступала в мерії Енергодара перед військовими РФ. Перед концертом вона залізла на дах, зняла з флагштока український прапор і зрізала мотузку.

Раніше ми писали, що російський солдат Міша приїхав до наших спецназівців на танку і здав його за винагороду.

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