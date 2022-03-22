За голову Чичеріної пообіцяли величезну нагороду через зрізаний прапор в Енергодарі

"Мій каліфорнійський друг Зак пропонує $ 50000 за голову Чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити.

Нормальні гроші, аби ніхто ніколи не чув її паскудного вереску", - написав Сергій.

Нагадаємо, що російська співачка 21 березня виступала в мерії Енергодара перед військовими РФ. Перед концертом вона залізла на дах, зняла з флагштока український прапор і зрізала мотузку.