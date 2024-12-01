Главный симптом рака рта, который многие игнорируют

Симптомы рака рта

Существует ряд факторов риска развития рака полости рта, включая чрезмерное влияние солнечного света (на губы), табак и алкоголь (рак языка и дна полости рта) и вирус папилломы человека (задняя часть рта).

Язык является одной из самых распространенных областей, где может развиться рак полости рта, хотя он может быть обнаружен и в других областях этого органа.

Рак полости рта встречается вдвое чаще у мужчин, чем у женщин, причем пик случаев приходится на возраст от 60 до 69 лет. 65% людей выживают после диагноза рак полости рта через пять лет, и этот показатель улучшается в возрастной группе 15-54 лет.

Симптомы рака полости рта можно принять за другие проблемы в полости рта, такие как язвы, кандидозные инфекции или белые пятна.

Главные симптомы рака рта