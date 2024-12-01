Главный симптом рака рта, который многие игнорируют

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что слишком много людей игнорируют предупредительные признаки рака полости рта. Более половины всех случаев рака полости рта диагностируется на третьей или четвертой поздней стадии, когда рак уже прогрессирует.

Каковы главные симптомы этого вида рака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Симптомы рака рта

Существует ряд факторов риска развития рака полости рта, включая чрезмерное влияние солнечного света (на губы), табак и алкоголь (рак языка и дна полости рта) и вирус папилломы человека (задняя часть рта).

Язык является одной из самых распространенных областей, где может развиться рак полости рта, хотя он может быть обнаружен и в других областях этого органа.

Рак полости рта встречается вдвое чаще у мужчин, чем у женщин, причем пик случаев приходится на возраст от 60 до 69 лет. 65% людей выживают после диагноза рак полости рта через пять лет, и этот показатель улучшается в возрастной группе 15-54 лет.

Симптомы рака полости рта можно принять за другие проблемы в полости рта, такие как язвы, кандидозные инфекции или белые пятна.

Главные симптомы рака рта