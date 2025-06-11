Главный фактор, который не дает вам похудеть: и это не еда

Почему стресс очень влияет на сон?

По словам эксперта, стресс истощает не только эмоционально, но и физически, безжалостно отбирая самый ценный ресурс - сон. И это имеет далеко идущие последствия. Когда мы недосыпаем, наш организм начинает искать "быстрое топливо", заставляя нас стремиться к быстрым углеводам (сладкому) и жирному.

Сладкое, как известно, не насыщает надолго, а жирное содержит огромное количество калорий. Но это еще не все. Эта категория продуктов стимулирует рост "плохих" микробов в кишечнике, что провоцирует в дальнейшем еще большую тягу к подобным продуктам и, наконец, к различным заболеваниям.

Вы набираете вес, становитесь раздражительными, спите еще хуже, и от этого опять же становитесь толстыми и раздражительными.

Почему недосыпание разрушает процесс похудения?

Из всех многочисленных и ужасных для здоровья эффектов недосыпания, негативно влияющих на качество жизни, одним из самых коварных является изменение аппетита. Для одного исследования ученые попросили 27 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 45 лет поспать только одну ночь четыре часа.

Интересно, что, кроме продолжительности, очень большую роль играет также время засыпания и пробуждения, эти часы являются индивидуальными для каждого человека. И да, ложиться спать в 5 утра и просыпаться в 14 дня для некоторых может быть нормально, естественно, здорово и продуктивно - и это стоит помнить.

Выяснилось, что даже одной ночи недосыпания было достаточно, чтобы существенно изменить уровни гормонов голода и аппетита. Интересно, что недосыпание по-разному влияет на мужчин и женщин, и наука пока не может полностью объяснить почему. У мужчин недосыпание повышает уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, тогда как у женщин такого эффекта не наблюдалось.

Зато у женщин снизился гормон глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), который посылает мозгу сигналы о насыщении - это тот самый гормон, который заменяют препаратом Оземпик.

Таким образом, мужчины становятся более голодными, а женщины хуже чувствуют насыщение. Результат один: все участники начинали есть больше. И не просто больше! Когда их подвели к шведскому столу, они выбирали преимущественно сладкое и жирное, а не овощи, постное мясо или рыбу. То есть те продукты, которые плохо насыщают, дают быструю энергию и являются высококалорийными.

Если вы думаете, что главное - это дефицит калорий, а все остальное не так важно, это не так. При дефиците калорий и недосыпании вы можете терять килограммы с такой же скоростью, как ваш знакомый, но разница в составе тела будет существенной.

Ваш друг будет терять вес преимущественно за счет жира и лишь немного мышц, тогда как вы будете терять мышцы, сохраняя или даже увеличивая процент жира. Качество похудения является чрезвычайно важным, отмечает тренер.