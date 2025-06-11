ua en ru
Ср, 11 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главный фактор, который не дает вам похудеть: и это не еда

Среда 11 июня 2025 08:45
UA EN RU
Главный фактор, который не дает вам похудеть: и это не еда Фото: Главная причина, которая не позволяет вам похудеть (freepik)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Чувствуете, что стресс, бессонница и лишний вес образовали замкнутый круг в вашей жизни? Узнайте, как эти факторы связаны между собой, и что говорит наука о влиянии сна на аппетит и качество похудения.

О том, как недосыпание разрушает весь процесс похудения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера Юрия Попка в Facebook.

Почему стресс очень влияет на сон?

По словам эксперта, стресс истощает не только эмоционально, но и физически, безжалостно отбирая самый ценный ресурс - сон. И это имеет далеко идущие последствия. Когда мы недосыпаем, наш организм начинает искать "быстрое топливо", заставляя нас стремиться к быстрым углеводам (сладкому) и жирному.

Сладкое, как известно, не насыщает надолго, а жирное содержит огромное количество калорий. Но это еще не все. Эта категория продуктов стимулирует рост "плохих" микробов в кишечнике, что провоцирует в дальнейшем еще большую тягу к подобным продуктам и, наконец, к различным заболеваниям.

Вы набираете вес, становитесь раздражительными, спите еще хуже, и от этого опять же становитесь толстыми и раздражительными.

Почему недосыпание разрушает процесс похудения?

Из всех многочисленных и ужасных для здоровья эффектов недосыпания, негативно влияющих на качество жизни, одним из самых коварных является изменение аппетита. Для одного исследования ученые попросили 27 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 45 лет поспать только одну ночь четыре часа.

Интересно, что, кроме продолжительности, очень большую роль играет также время засыпания и пробуждения, эти часы являются индивидуальными для каждого человека. И да, ложиться спать в 5 утра и просыпаться в 14 дня для некоторых может быть нормально, естественно, здорово и продуктивно - и это стоит помнить.

Выяснилось, что даже одной ночи недосыпания было достаточно, чтобы существенно изменить уровни гормонов голода и аппетита. Интересно, что недосыпание по-разному влияет на мужчин и женщин, и наука пока не может полностью объяснить почему. У мужчин недосыпание повышает уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, тогда как у женщин такого эффекта не наблюдалось.

Зато у женщин снизился гормон глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), который посылает мозгу сигналы о насыщении - это тот самый гормон, который заменяют препаратом Оземпик.

Таким образом, мужчины становятся более голодными, а женщины хуже чувствуют насыщение. Результат один: все участники начинали есть больше. И не просто больше! Когда их подвели к шведскому столу, они выбирали преимущественно сладкое и жирное, а не овощи, постное мясо или рыбу. То есть те продукты, которые плохо насыщают, дают быструю энергию и являются высококалорийными.

Если вы думаете, что главное - это дефицит калорий, а все остальное не так важно, это не так. При дефиците калорий и недосыпании вы можете терять килограммы с такой же скоростью, как ваш знакомый, но разница в составе тела будет существенной.

Ваш друг будет терять вес преимущественно за счет жира и лишь немного мышц, тогда как вы будете терять мышцы, сохраняя или даже увеличивая процент жира. Качество похудения является чрезвычайно важным, отмечает тренер.

Вас может заинтересовать

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровое питание Здоровье
NEWS
За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ
За минувшие сутки армия РФ потеряла 1120 солдат, 8 танков и РСЗО, - ВСУ