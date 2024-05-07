Головная боль по утрам: 5 причин, по которым она может появляться

Головная боль - важный симптом

Специалисты рекомендуют не недооценивать головные боли. Такая боль может возникать в самых разных формах и обычно вызывается конкретным триггером. Существует более 200 типов распространенных заболеваний, и ни один из них нельзя недооценивать.

Даже нехватка жидкости днем или несколько часов недосыпания могут вызвать головную боль. Но порой за этим симптомом может стоять и более глубокая причина. Важно ее найти, чтобы подобрать правильное лечение и предотвратить боль в будущем.

Причины головной боли

Мигрень

Этот тип головной боли является одним из наиболее распространенных типов и также типичен по утрам.

"Время суток - между 4 и 9 утра. В это время суток организм имеет тенденцию вырабатывать меньше эндорфинов и энкефалинов - они действуют как естественные обезболивающие в организме", - объясняет врач Центра головной боли в клинике Кливленда Дженнифер Криглер.

Она добавила, что в ранние утренние часы выделяется повышенное количество адреналина. Это повышает кровяное давление, что может спровоцировать мигрень.

Синдром апноэ во сне

Этот тип заболевания действительно может вызвать серьезные симптомы. К синдрому апноэ во сне нельзя относиться легкомысленно: из-за него у многих людей может пропадать возможность дышать во время сна.

Это вызывает головные боли в ночное время из-за нехватки кислорода и повышения давления. Выяснить самостоятельно, если у вас такие проблемы, сложно. Обычно такие люди, несмотря на продолжительный и глубокий сон, не чувствуют себя отдохнувшими и страдают от головных болей.

Скрежетание зубами

Скрежетание зубами может вызвать напряжение в челюстных суставах, которые соединяют нижнюю челюсть с черепом перед ухом. Эта привычка часто остается незамеченной, хотя она может иметь много негативных последствий для здоровья. Например, привести к изменению положения челюсти.

Все это приводит к напряжению, которое провоцирует головные боли. Если вы подозреваете, что ваши утренние головные боли вызывает скрежетание зубами или ваш стоматолог поставил нужный диагноз - задумайтесь о последующих шагах. Например, использование капы или шины.

Употребление алкоголя

Крепкие алкогольные напитки также часто провоцируют головную боль утром. В алкоголе есть соединения, которые негативно взаимодействуют с нейротрансмиттерами в мозге и могут вызывать головные боли или даже мигрени.

Алкоголь является так называемым мочегонным средством - из-за него приходится чаще ходить в туалет. Многие люди просыпаются обезвоженными после употребления алкоголя, что может усугубить похмельные головные боли или способствовать развитию симптомов.

Если окажется, что некоторые виды алкоголя вызывают больше головных болей, чем другие, лучше избегать их в следующий раз, когда вы пьете - употребление достаточного количества воды перед сном также может творить чудеса.

Серьезное заболевание

В редких случаях есть вероятность, что за головной болью кроется что-то потенциально серьезное - повышенное давление может указывать на опухоль головного мозга.

Люди с опухолями головного мозга часто просыпаются рано утром с головной болью, потому что давление спинномозговой жидкости самое высокое рано утром

"Если опухоль вызывает отек, это растягивает оболочки головного мозга и вызывает головные боли", - говорит доктор Криглер.

Но это действительно редкость и не самая вероятная причина. Если опухоль головного мозга действительно вызывает симптомы, по словам доктора Уильямс, скорее всего, также будут заметны такие симптомы, как проблемы со зрением или равновесием, ощущение головокружения и изменения психического состояния.