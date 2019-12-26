Головний біль забезпечений: Землю накриє магнітна буря

Магнітна буря в грудні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Сильна магнітна буря накриє Землю в найближчі години

Магнітна буря накриє Землю вже в найближчі години і як відзначають експерти, вона буде середнього ступеня. Саме така буря негативно впливає на самопочуття людей, навіть тих, хто не схильний до геомагнітних коливань.

Наступна магнітна буря накриє Землю 28 грудня і очікуються слабкі магнітні коливання магнітного поля. А ось 29-30 грудня людство чекає новий сильний удар, який призведе до головного болю, погіршення самопочуття і дратівливості.

Слабкі геомагнітні коливання практично непомітні для жителів планети, їх вплив можуть відчути тільки ті, хто реагує на перепади космічної погоди. У дні сильних магнітних бур самопочуття може погіршитися навіть у здорових людей з хорошим імунітетом.

Також страждають від геомагнітної активності люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. У багатьох спостерігається загострення, підвищений артеріальний тиск, занепокоєння. Люди з психічними розладами можуть відчувати безпричинну тривогу, підвищення адреналіну в крові, страхи і дратівливість.

У дні магнітних бур варто знизити фізичне навантаження, мінімізувати стресові ситуації, більше відпочивати, нормально спати і харчуватися. У раціоні варто збільшити кількість води і постаратися вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під рукою необхідні медичні препарати і за необхідності – проконсультуватися з лікарем.

Надмірні тренування в спортивних залах варто обмежити, якщо є можливість відмовитися від далеких поїздок – то перенести їх. Варто уникати великих скупчень людей, не пити алкоголь, енергетики, міцний чай і каву.