Головний біль для Кремля: блогер зробив прогноз про долю Криму після виборів

Відомий прокремлівський блогер Олександр Горний, який проживає в окупованому Криму, розповів, як жителі півострова відреагували на вибори в Україні і чим може обернутися для Путіна перемога Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму блозі на "Ехо Москви".

Горний зазначив, що результати виборів вплинули на настрій жителів окупованого Криму. Вони вже висловлюють надію на те, що Зеленський зможе зняти блокаду з Криму і зможе налагодити співпрацю.

"Фігура Зеленського додала цій історії новий присмак. Він буде послаблювати гайки напруженості, поки дозволяє рейтинг, це мій прогноз. Вже зараз лунають заклики до Зеленського зняти блокаду з Криму і налагоджувати співпрацю. Це з одного боку правильно, але може призвести до серйозних і неприємних для Росії наслідків", - написав блогер.

Також він зазначив, що у багатьох кримчан є українські паспорти і швидше за все вони будуть очікувати руху в бік України.

Зеленський стане для Путіна головним болем (Колаж РБК-Україна)

Горний назвав перемогу Зеленського на виборах "серйозним головним болем для Кремля" і висловив думку, що це стане причиною "тектонічних зрушень" в Криму.

"Розуміє Володимир Путін і його бояри це, або вони досі в рожевих окулярах і читають липові доповіді перемальованого кримського Радміну? Єдине можливе тут рішення — це повна зачистка Кримського політичного Олімпу до осінніх виборів в Держраду і місцеві органи влади, в іншому випадку ми побачимо неконтрольоване зростання вогнищ напруженості, які вже зараз розростаються з неймовірною швидкістю", - додав блогер.

Він зазначив, що в соціальних мережах жителі Криму стають більш радикальними, так як їх сильно дратує те, що відбувається на окупованому півострові. Вони називають те, що відбувається "дешевою картинкою імітації процесу".

"Поки йдуть розмови на кухнях, але Крим не так далеко відбіг від України, щоб Кремль міг заспокоїтися", - написав Гірський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії Зеленського вирішили увічнити в срібній кілограмовій монеті.

А також розповідали про те, що соціологи пояснили, чому Зеленський стане для Путіна смертельним ворогом.