Головний біль і безсоння забезпечені: Землю накриє магнітна буря

Магнітні бурі у лютому (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря впливає на фізичний і психоемоційний стан людей

Магнітна буря накриє Землю вже 6 лютого. Хто схильний до впливу геомагнітних коливань, в чому небезпека метеоударів та як мінімізувати їх вплив - у матеріалі Styler.

Згідно з даними Фізичного інституту імені Лєбєдєва (ФІАН), цей удар буде не надто сильним. Але недооцінювати вплив магнітної бурі на здоров'я все ж не варто.

Під магнітною, або геомагнітною бурею дослідники мають на увазі обурення геомагнітного поля Землі, викликане потоками сонячного вітру. Вони взаємодіють з магнітосферою планети, впливають на самопочуття людей, викликаючи збої в організмі.

Магнітна буря сильно впливає на метеочутливих людей, гіпертоніків, тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою, а також на емоційно нестабільних людей.

В цей період можливі напади головного болю, скачки артеріального тиску, безпричинна втома і дратівливість, депресивні настрої і апатія.

Щоб уберегтися від негативного впливу магнітної бурі у небезпечні дні варто обмежити себе в каві і повністю відмовитися від алкоголю. Помірні фізичні навантаження, здорове харчування і правильний питний режим - такі поради дають медики. Непогано було б виспатися і уникати стресів, а також присвятити цей день улюбленій справі.