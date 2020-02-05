ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Головний біль і безсоння забезпечені: Землю накриє магнітна буря

STYLERЖиття    05.02.2020 - 17:48
Головний біль і безсоння забезпечені: Землю накриє магнітна буря
Магнітні бурі у лютому (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря впливає на фізичний і психоемоційний стан людей

Магнітна буря накриє Землю вже 6 лютого. Хто схильний до впливу геомагнітних коливань, в чому небезпека метеоударів та як мінімізувати їх вплив - у матеріалі Styler.

Згідно з даними Фізичного інституту імені Лєбєдєва (ФІАН), цей удар буде не надто сильним. Але недооцінювати вплив магнітної бурі на здоров'я все ж не варто.

Під магнітною, або геомагнітною бурею дослідники мають на увазі обурення геомагнітного поля Землі, викликане потоками сонячного вітру. Вони взаємодіють з магнітосферою планети, впливають на самопочуття людей, викликаючи збої в організмі.

Магнітна буря сильно впливає на метеочутливих людей, гіпертоніків, тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою, а також на емоційно нестабільних людей.

В цей період можливі напади головного болю, скачки артеріального тиску, безпричинна втома і дратівливість, депресивні настрої і апатія.

Щоб уберегтися від негативного впливу магнітної бурі у небезпечні дні варто обмежити себе в каві і повністю відмовитися від алкоголю. Помірні фізичні навантаження, здорове харчування і правильний питний режим - такі поради дають медики. Непогано було б виспатися і уникати стресів, а також присвятити цей день улюбленій справі.

Вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі: можуть привести до страшних наслідків Найголовніші везунчики 2020: цим знакам Зодіаку випаде унікальний шанс
Новини України магнитная буря
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся