Звезда фильма "Сияние" умерла в 75 лет

Номинантка на премию "BAFTA" и "Эмми" скончалась 11 июля в своем доме в Бланко, штат Техас. Об этом изданию рассказал 65-летний избранник актрисы, сценарист Дэн Гилрой.

Шелли Дювалль (кадр из фильма "Сияние")

Он отметил, что смерть наступила в результате осложнения диабета. Также он добавил, что Дювалль "ушла" тихо, во сне.

"Моя дорогая, милая, прекрасная партнерша по жизни и друг покинула нас. В последнее время было слишком много страданий, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", - сказал Дэн.

Шелли Дювалль (кадр из фильма "Сияние")

Что известно о Шелли Дювалль

Шелли Дюваль - американская актриса, известная своими ролями в фильмах "Сияние", "Энни Холл", "Нэшвилл" и "Попай". Она снималась с 1970 года до начала 2000-х, а затем снова вернулась на экраны в 2022 году в картине "Форест-Хиллз".

Шелли Дювалл (скриншот)

Как-то Шелли рассказывала, что она решила уйти из шоу-бизнеса, потому что люди в Голливуде ее "обидели". Известно, что режиссер Стэнли Кубрик на съемках "Сияния" специально жестоко обращался с Дювалль. Он критиковал актрису и просил других, тоже так относиться к ней, в надежде, что это повлияет на ее игру.

Ее партнер отмечал, что актриса значительную часть жизни была параноиком и постоянно чего-то боялась. Он добавил, что на фоне этого у нее возникали навязчивые мысли о том, что ее преследуют.