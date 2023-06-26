В Голосеевском парке Киева на частном аттракционе чуть не убили ребенка: детали скандала

Подробности инцидента в Голосеевском парке

Все произошло около 21.00 вечера 25 июня. Семилетняя девочка играла с друзьями в догонялки на бесплатной детской площадке в парке. Там же размещен аттракцион "Веревочный парк", который является платным.

Когда девочка бежала, она уткнулась шеей в металлический тросс, который находился на площадке.

"И тут, мой ребенок, играя в догонялки, бежит по парку и изо всей силы вписывается шеей в металлический трос, натянутый для тренировки клиентов "веревочного городка", который находится прямо на детской площадке. Вписываясь в этот трос, девочка 7 лет падает назад, сначала ударяется о землю головой, потом спиной. Сальто было такое, как в кино", - рассказала мама девочки.

По ее словам, все это происходило на глазах родителей других детей, а также работников "веревочного городка".

Мама подняла дочку и оказала ей первую помощь. Никто из сотрудников аттракциона этого даже не предложил.

"Мало того, что работница этого предприятия предложила мне позвонить по телефону в "милицию", видимо в России где-то живет. Ни один! Просто ни один сотрудник за те 20 минут даже не вытащил аптечку!!! Не говорю уж о скорой", - пожаловалась киевлянка.

По словам женщины, директора "веревочного парка" на месте не оказалось.

"Какой-то представившийся ФЛП мальчик, арендующий это место, так и не смог предоставить документы. Сказал, чтобы я подавала запрос. Что-то там говорил, что это впервые, мы покрасим трос, чтобы было видно", - отметила Кудрицкая.

Потом ребенка отвезли в Охматдет, на теле девочки многочисленные ушибы.

В Голосеевском парке Киева травмировался ребенок (фото: facebook.com/KudrikNastya)

"Веревочный городок" не должен находиться на территории детской площадки. Он должен проверяться. Ибо трос, натянутый тупо между деревьями, ребенок вечером не увидит и ударится головой. Интересно, чтобы делал директор, если бы ситуация закончилась смертью? Что там по сочувствию к украинцам, уважаемая дирекция парка?" - обратилась мать ребенка к владельцу предприятия.

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