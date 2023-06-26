В Голосеевском парке Киева на частном аттракционе чуть не убили ребенка: детали скандала

В Голосеевском парке Киева травмировался ребенок, который гулял на детской площадке. В месте детского отдыха размещен аттракцион "Веревочный парк", который является платным.
Все подробности случившегося рассказала мама пострадавшей девочки Анастасия Кудрицкая на Facebook.
Все произошло около 21.00 вечера 25 июня. Семилетняя девочка играла с друзьями в догонялки на бесплатной детской площадке в парке. Там же размещен аттракцион "Веревочный парк", который является платным.
Когда девочка бежала, она уткнулась шеей в металлический тросс, который находился на площадке.
"И тут, мой ребенок, играя в догонялки, бежит по парку и изо всей силы вписывается шеей в металлический трос, натянутый для тренировки клиентов "веревочного городка", который находится прямо на детской площадке. Вписываясь в этот трос, девочка 7 лет падает назад, сначала ударяется о землю головой, потом спиной. Сальто было такое, как в кино", - рассказала мама девочки.
По ее словам, все это происходило на глазах родителей других детей, а также работников "веревочного городка".
Мама подняла дочку и оказала ей первую помощь. Никто из сотрудников аттракциона этого даже не предложил.
"Мало того, что работница этого предприятия предложила мне позвонить по телефону в "милицию", видимо в России где-то живет. Ни один! Просто ни один сотрудник за те 20 минут даже не вытащил аптечку!!! Не говорю уж о скорой", - пожаловалась киевлянка.
По словам женщины, директора "веревочного парка" на месте не оказалось.
"Какой-то представившийся ФЛП мальчик, арендующий это место, так и не смог предоставить документы. Сказал, чтобы я подавала запрос. Что-то там говорил, что это впервые, мы покрасим трос, чтобы было видно", - отметила Кудрицкая.
Потом ребенка отвезли в Охматдет, на теле девочки многочисленные ушибы.
"Веревочный городок" не должен находиться на территории детской площадки. Он должен проверяться. Ибо трос, натянутый тупо между деревьями, ребенок вечером не увидит и ударится головой. Интересно, чтобы делал директор, если бы ситуация закончилась смертью? Что там по сочувствию к украинцам, уважаемая дирекция парка?" - обратилась мать ребенка к владельцу предприятия.
Украинцы в комментариях посоветовали Анастасии обратиться в суд.
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