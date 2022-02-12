Голодувати не потрібно: дієтолог назвала головні правила здорової вечері

Ще одна помилка - занадто рання вечеря. А потім пишуть питання: "Що поїсти після вечері?". Нічого. Вечеря повинна бути останнім прийомом їжі за день. Після неї максимум можна попити трав'яний чай, але їсти вже хотітися не повинно. І це ключове: не "не можна їсти", а"не хочу".

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Так, вечеря повинна бути досить легкою, але не голодною. Єдиної формули вечері не існує, все підбирається персонально і під ваші симптоми і відчуття.

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Наприклад, важливо врахувати баланс за день. Якщо на сніданок і обід вже були повноцінні порції тваринного білка (омлет з 3 яєць і стейк з лосося, наприклад), то на вечерю краще вибрати овочі або рослинний білок. Інакше отримаєте велике навантаження на видільну систему. Наприклад, ризик підвищення сечовини через надлишок тваринного білка.

Основні правила здорової вечері:

1. Робимо вечерю за 4 години до сну, але не пізніше 20:30 при будь-якому режимі дня. Тобто якщо лягаєте о 22:00 - так, вечеря о 18:00 буде оптимальною. Але якщо близько 00:00, сміливо вечеряйте в районі 20:00.

2. Якщо не виходить поїсти вчасно, робимо овочеву вечерю за 2-3 години до сну. Наприклад, овочі на грилі або овочевий крем-суп на рослинному молоці/з оливковою олією.

3. Вибираємо на вечерю тваринний або рослинний білок, в залежності від раціону за день. Базові рекомендації - тваринний білок 1-2 рази на день. Нюансів багато. Наприклад, в період грудного вигодовування можна більше, а при подагрі - менше.

4. Крупи з високим вмістом білка на вечерю можна, але, якщо мета – зниження ваги, намагайтеся вибирати їх вечорами не частіше 2-х разів на тиждень. Білкові крупи і бобові: гречка, зелена гречка, полба, сочевиця, кіноа, дикий рис.

5. Завжди додаємо більше термічно оброблених овочів і менше свіжих - більше відчуття насичення і допоможе уникнути здуття.

Овочі на грилі - відмінна ідея для вечері (фото: freepik.com)

6. Кофеїн виключаємо після 17:00.

7. Порція їжі в готовому вигляді - до 450 грам.

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Найголовніше - орієнтуйтеся на свій організм, вчіться слухати його. Підлаштовуйте вищевказані правила під себе.