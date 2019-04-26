Голодування - це корисно: Супрун шокувала дивною заявою

Супрун поділилася незвичайними рекомендаціями
Уляна Супрун розповіла, чим може бути корисне голодування і як правильно очищати організм від шлаків". "Чистити" тіло, за її словами, повинні не соки або рис, а голодування. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Виявляється, практика голодувати може бути корисною не тільки протягом одного дня в рік. До того ж вона отримала наукове підтвердження і Нобелівську премію з медицини.
Супрун зазначила: "Нашим клітинам, як і нам, слід вбиратися в будинку, викидати непотріб і зношені речі. У клітинах це відбувається так: білки, які неправильно "згорнуті", старі органели, віруси і бактерії, які могли поглинути клітини імунної системи, потрапляють в лізосоми і піддаються знищенню".
За словами експерта, цей процес називається автофагії (дослівно - "самопоїдання") і відбувається в тілі людини постійно, але дуже повільно. Активувати його можна шляхом голодування, обмеження калорій або фізичних навантажень. Крім того, це допоможе нормалізувати вагу і баланс холестерину.
"Для кращого запуску автофагії голодування повинне тривати протягом 18-24 годин. Іншими шляхами "обмеження калорій" є популярний варіант 5 х 2, коли ми п'ять днів їмо як завжди, і два дні споживаємо не більше ніж 500-600 ккал", - уточнює фахівець.
Проте, крім безперечних плюсів, Супрун зазначила протипоказання, які має інтервальне голодування:
Нагадаємо, що Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.
Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звички підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.
Також раніше Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту. За словами експерта, поїздки на велосипеді дуже корисні для організму, проте це не так безпечно, як може здатися.